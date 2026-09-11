Activan "megabono" por más de Bs. 240.000 en el Sistema Patria: ¿quiénes lo reciben?

El Ejecutivo nacional, a través de la Plataforma Patria, inició la asignación directa del Bono de Contingencia 2026 (correspondiente al mes de septiembre), anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La medida busca brindar asistencia económica directa a los núcleos familiares en situación de vulnerabilidad o damnificados tras el doble evento sísmico del pasado 24 de junio.

El monto fijado para esta asignación especial alcanza los Bs. 249.000,00, convirtiéndose en uno de los estipendios directos de mayor alcance financiero emitidos a través de la plataforma durante el presente período de emergencia.

El beneficio está priorizado para los hogares censados en los refugios temporales y comunidades afectadas en las entidades bajo decreto de emergencia (Distrito Capital, Carabobo, Monagas, Nueva Esparta, Trujillo y La Guaira).

La asignación se procesa de forma directa e individual mediante la concatenación de datos del Censo de Vivienda y las brigadas de protección social desplegadas en los circuitos comunales.

Los beneficiarios reciben la confirmación vía mensaje de texto a través del número corto 3532 o mediante la aplicación móvil veMonedero.

Este depósito económico de contingencia actúa de manera paralela a los programas de entrega de viviendas (528 soluciones habitacionales ejecutadas) y a los planes de recuperación de infraestructura comercial y playera.

Las autoridades recomiendan emplear los canales de la banca pública nacional o el sistema biométrico BioPago Patria para la movilización o transferencia de los fondos asignados

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