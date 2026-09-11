El papa León XIV recibe a delegación de obispos venezolanos en el Vaticano

Cinco obispos venezolanos se reunieron con el papa León XIV en el Aula del Sínodo, en el marco del cierre del curso de formación para prelados recién ordenados en el que participaron 147 representantes de los cinco continentes.

La delegación de Venezuela estuvo integrada por monseñor Alberto Castillo (obispo de Los Teques), monseñor José Magdaleno Álvarez (obispo de Guasdualito), monseñor Eliecer Rivero (obispo de San Fernando de Apure), y los obispos auxiliares de Caracas, monseñor José Manuel León y monseñor José Dionisio Gómez.

Durante el encuentro, la representación venezolana expresó su gratitud al pontífice por la cercanía con el país y por el apoyo económico enviado tras los recientes sismos registrados en el territorio nacional.

"Para mí ha sido uno de los días más grandes de mi vida porque fue una oportunidad de poderle decir gracias Santo Padre por su cercanía para Caracas y Venezuela y su aporte económico por los terremotos sufridos en nuestro país, cosa que agradeció y además mandó un saludo", relató monseñor José Dionisio Gómez.

Por su parte, el papa León XIV exhortó a las autoridades eclesiásticas a mantenerse cercanas al pueblo y propuso el estudio de la encíclica Magnifica Humanitas como guía para preservar los valores humanos frente a los retos de la inteligencia artificial.

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