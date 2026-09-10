Delcy Rodríguez destaca crecimiento económico y recuperación del sector manufacturero: detalles

Durante una inspección realizada en la planta industrial de la empresa de cosméticos Valmy, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció un balance sobre el desempeño productivo nacional, asegurando que el Producto Interno Bruto (PIB) registró un incremento de 7,14 % durante el segundo trimestre del año, liderando los indicadores de la región.

La mandataria interina destacó la recuperación de la industria manufacturera privada tras la aplicación de políticas del Consejo Nacional de Economía contra el contrabando y la competencia desleal, al tiempo que resaltó los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo social tripartito celebradas recientemente.

Balance económico y social

Rodríguez afirmó que el ingreso de los trabajadores ha aumentado un 50 % en lo que va de año, ubicándose por encima del crecimiento del PIB, lo que impulsó una elevación del 25 % en el consumo entre 2025 y 2026.

Mencionó avances positivos en la manufactura, el comercio, la construcción, la banca y el área de hidrocarburos, con especial énfasis en proyectos de exportación de gas y petroquímica.

Además, informó que el Gobierno mantiene el plan de rehabilitación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y la infraestructura de servicios esenciales golpeada tanto por la crisis climática como por los estragos del doble terremoto del pasado 24 de junio.

Rodríguez concluyó señalando que los convenios de inversión internacional buscan consolidar el empleo formal, elevar la calidad de vida de los trabajadores e impulsar la infraestructura estratégica en alianza con el sector privado.

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