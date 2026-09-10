Inameh prevé un impacto más severo de El Niño en Venezuela: evaluarán medidas en agua y luz

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El presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), Reidy Zambrano, advirtió sobre la evolución del fenómeno climático El Niño en Venezuela y señaló que el evento alcanzará su etapa de mayor intensidad durante el último trimestre del año.

Al respecto, explicó en declaraciones para el programa "Tenemos que hablar", transmitido por La Iguana TV, que la fase más compleja de este evento coincidirá con un contexto global de calentamiento oceánico y registros térmicos sin precedentes.

Ante esta proyección, el Inameh trabaja en conjunto con los ministerios de Atención de las Aguas, Energía Eléctrica y Agricultura para evaluar el nivel de los embalses y diseñar un plan preventivo que resguarde el suministro eléctrico y la seguridad alimentaria.

“Lo más delicado, lo cual debemos tener mucho cuidado, es que este Niño, para finales de este año, se habla de que va a ser un Niño más fuerte”

Plan de contingencia y seguimiento ambiental

Zambrano indicó que la intensificación del fenómeno provocará variaciones marcadas en las temperaturas y en los ciclos habituales de precipitaciones en todo el territorio nacional.

Según el reporte oficial, las autoridades mantienen un monitoreo diario sobre las cuencas hídricas para anticipar la disponibilidad del recurso antes de la llegada de la temporada de sequía.

El representante de Inameh reiteró el llamado a la ciudadanía para adoptar un uso racional de los servicios de agua y electricidad en los hogares, al tiempo que exhortó a la población a seguir únicamente las actualizaciones emitidas por las fuentes oficiales del Estado.

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