Simplifican el registro obligatorio para profesionales independientes: conoce los principales cambios

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La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), emitió la nueva Circular DGCJ 003-2026, la cual deja sin efecto la normativa anterior DGCJ-002-2026 para actualizar las normas del Registro Unificado de Sujetos Obligados (RUSO).

De acuerdo con el documento, la medida abarca a profesionales independientes como abogados y contadores, agencias inmobiliarias y organizaciones no gubernamentales.

Entre los cambios con respecto a la circular anterior destaca la eliminación del trámite de renovación anual. A partir de ahora, la certificación del registro mantiene validez indefinida mientras no existan modificaciones en la condición legal de la entidad o persona inscrita. Dicho ajuste reduce la carga de documentos para los sectores obligados a cumplir con la norma.

Tramite digital y consulta entre instituciones

El nuevo procedimiento establece que la inscripción formal se realiza de manera 100% digital a través del sistema en línea. Asimismo, la autoridad prohíbe la exigencia de copias de documentos que ya reposen en otros entes públicos.

Para esto, los colegios profesionales, cámaras y organismos estatales intercambiarán información de forma directa para validar los datos de los usuarios.

Plazos para actualización de datos y corrección de errores

Según la nueva circular, las personas y empresas tienen la obligación de reportar cualquier modificación en su domicilio, junta directiva o estructura de socios. La normativa ahora otorga un lapso exacto de 30 días continuos para realizar estas modificaciones en el sistema.

En caso de presentar inconsistencias o detalles por corregir durante la inscripción inicial, el plazo fijado es de 10 días hábiles. Si las correcciones corresponden a un proceso de actualización de datos ya existentes, el tiempo para subsanar observaciones pasa a ser de 5 días hábiles.

Declaracion jurada y compromiso de revision

El proceso añade la firma de una declaración jurada en línea. Con este paso, los inscritos asumen el compromiso formal de realizar la revisión de sus clientes e investigar la procedencia y el destino de los fondos en cada una de sus operaciones.

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