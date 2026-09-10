Caracas: TSJ ratifica prohibición de tomar fotos y grabar videos en el Palacio de Justicia

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por medio de la directiva del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, emitió la circular N.º 004-2026 en la que ratifica la prohibición absoluta para que abogados y litigantes realicen fotografías, grabaciones de audio o videos dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia.

De acuerdo con el comunicado institucional, la medida busca resguardar el secreto de las fases de investigación penal, así como preservar la intimidad, la imagen y la dignidad de las víctimas y de los involucrados en los procesos judiciales, con especial énfasis en los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Fundamentos legales de la medida:

Código Orgánico Procesal Penal (COPP): Apoyado en el artículo 286 sobre la reserva de las actuaciones durante la fase de investigación.

Código de Ética del Abogado: Sustentado en el artículo 25 sobre los deberes de profesionalismo y reserva procesal.

Ley de Abogados: Fundamentado en los artículos 1 y 2 que regulan el ejercicio de la abogacía en las sedes tribunales del país.

La circular aclara que la restricción es de cumplimiento obligatorio para todo el personal profesional del derecho que acceda a las sedes penales de la capital.

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