Eventos gratis en Caracas para este 12 y 13 de septiembre: conoce la hora y el lugar de cada actividad

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Este fin de semana, del 12 y 13 de septiembre, la ciudad de Caracas ofrece una variedad de eventos recreativos y culturales gratuitos.

Las opciones incluyen gastronomía, cine, exhibiciones de vehículos, magia y actividades para toda la familia en distintos puntos de la ciudad.

Además, la agenda también abarca festivales temáticos, proyecciones cinematográficas especiales y espacios dedicados al bienestar y la literatura infantil.

Agenda cultural y eventos en Caracas este fin de semana

Arepa Fest 2026 en Centro Comercial Parque Cerro Verde: se realiza el 12 y 13 de septiembre en el Centro Comercial Parque Cerro Verde con acceso libre. El evento cuenta con feria gastronómica, zona infantil, música en vivo, charlas y una campaña de recaudación de fondos.

El horario es el sábado de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. y el domingo de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Proyección de El Pez que Fuma en la Cinemateca MBA

La Cinemateca MBA proyecta la película El Pez que Fuma restaurada en versión 4K el 12 de septiembre. La función forma parte de la programación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Cinemateca Nacional.

Expo Niñas y Niños Productores en el Parque Bolívar La Carlota

El Centro de Convenciones Parque Bolívar en La Carlota recibe la Expo Niñas y Niños Productores con entrada gratuita. La actividad se desarrolla entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Bendición de los Motores en Centro Comercial La Cascada

La cuarta edición de la Bendición de los Motores se celebra el 12 y 13 de septiembre a beneficio de las personas afectadas en La Guaira. El lugar del encuentro es el Centro Comercial La Cascada desde las 10:00 a.m. con entrada libre.

El sábado corresponde a las motos de alta cilindrada y el domingo a los vehículos de exhibición, clásicos y de alta gama. La jornada incluye animación, concursos y conciertos.

Festival Hogwarts en el Museo Nacional del Transporte

El Museo Nacional del Transporte en Los Dos Caminos aloja el Festival Hogwarts el sábado 12 de septiembre de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. El evento presenta un concurso de vestuario, venta de accesorios temáticos, objetos de colección, antigüedades, feria gastronómica, música y trueques.

Actividad de Bienestar y Yoga en Plaza Altamira Sur

La Plaza Altamira Sur en el Municipio Chacao acoge la jornada comunitaria de bienestar Volver a mí, volver a nosotros el sábado 12 de septiembre de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. con entrada libre. A las 4:00 p.m. se realiza una sesión de yoga y meditación familiar guiada por la instructora Onitselec Cuello.

Cuentos para Soñar en Librería Alejandría del Centro Comercial Líder

La narradora Nury Delgado presenta Cuentos para soñar antes de ir a estudiar el sábado 12 de septiembre a las 3:00 p.m. La actividad infantil tiene entrada libre y se lleva a cabo en la Librería Alejandría del Centro Comercial Líder.

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