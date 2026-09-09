Entregan más de 35 toneladas de materiales para rehabilitar zonas playeras en La Guaira tras sismos

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El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, encabezó este miércoles en el balneario Bahía de los Niños la entrega formal de más de 40 toneladas de materiales de construcción y herramientas de trabajo.

La asignación forma parte del plan integral para la recuperación de quioscos, balnearios e infraestructura turística impactada por el doble evento sísmico registrado el pasado 24 de junio.

El plan contempla la cogestión comunitaria y un programa masivo de capacitación profesional para prestadores de servicios del litoral central.

Reconstrucción

La primera etapa de la intervención abarcará la reparación estructural e instalaciones sanitarias de 43 playas a lo largo de la entidad costera.

El gobernador destacó que los propios prestadores de servicios asumirán las labores de mano de obra para la reparación de sus quioscos.

Joan Martín, vocero de la Cámara de Prestadores de Servicios Playeros, precisó que la asignación presupuestaria deriva de un diagnóstico técnico realizado previamente en cada balneario afectado.

Certificación Profesional

El Ejecutivo regional anunció la activación de una ruta de formación conjunta entre la Escuela de Turismo de La Guaira y el Ministerio del Poder Popular para el Turismo.

En los primeros dos días de registro se matricularon 1.178 comerciantes playeros, con el inicio de clases pautado para la próxima semana. El programa estima certificar a más de 3.500 trabajadores en atención al cliente y gestión de hospitalidad.

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