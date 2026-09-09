Maracaibo rinde tributo a Tsunami: el perro héroe tendrá su escultura este 13 de septiembre

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Maracaibo será escenario de un reconocimiento especial para Tsunami, el perro rescatista venezolano que ha participado en numerosas misiones de búsqueda y salvamento.

El próximo domingo 13 de septiembre, la ciudad realizará la develación de una escultura en su honor como parte de la programación por los 497 años de su fundación. El acto se desarrollará en la Plaza de la República y contará con la presencia del emblemático canino.

La obra artística fue creada por el escultor Josué Benjamín Figueroa, quien también ha realizado importantes monumentos en la ciudad. La iniciativa busca dejar un homenaje permanente a Tsunami, resaltando su aporte en operaciones de rescate que lo han convertido en una figura ampliamente reconocida por los venezolanos.

A lo largo de su trayectoria, Tsunami ha participado en diferentes emergencias nacionales e internacionales. Su trabajo junto al grupo de búsqueda y rescate K-SAR le ha permitido colaborar en la localización de cientos de personas durante desastres naturales y otras situaciones de riesgo, convirtiéndose en un símbolo de compromiso y servicio.

Misiones que marcaron su historia

Entre las intervenciones más recordadas del perro rescatista se encuentran:

El terremoto de Turquía en 2023.

Las labores de rescate en Las Tejerías.

Las operaciones de emergencia en El Castaño.

Su participación en la atención del doble sismo ocurrido en La Guaira.

La actividad también tendrá un componente solidario. Invitaron a las personas que asistan a llevar alimentos no perecederos, los cuales serán recolectados y entregados a familias y personas que los necesiten. De esta manera, el homenaje combinará el reconocimiento a Tsunami con una jornada de apoyo comunitario.

Fecha, hora y lugar del homenaje

El encuentro se realizará el domingo 13 de septiembre a las 6:00 de la tarde en la Plaza de la República de Maracaibo.

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