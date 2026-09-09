Presentan proyecto de reubicación de comerciantes informales en Mercado de Coche: usarán contenedores

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Autoridades de la Integral de Mercados y Almacenes (Inmerca) y trabajadores de la economía informal evalúan el plan de reubicación en el Mercado Mayorista de Coche en Caracas.

La propuesta oficial busca mejorar la infraestructura del recinto y reorganizar a los vendedores mediante la instalación de módulos tipo contenedor para garantizar un trabajo más rápido y ordenado.

De acuerdo con un avance de Últimas Noticias, la iniciativa generó debate entre los comerciantes del Mercado de Coche, quienes manifestaron su preocupación respecto al diseño de los locales.

Propuesta de Inmerca y reubicación en Coche

Las autoridades señalaron que la instalación de contenedores representa el método más eficiente para la reorganización del mercado. Según Inmerca, el plan contempla módulos con libre tránsito de aire y depósitos para guardar la mercancía con mayor seguridad, lo que conlleva a espacios dignos para los comerciantes.

Sin embargo, mientras las autoridades afirman que el proyecto está abierto a propuestas, los trabajadores prefieren presentar sus propios diseños antes de aceptar los contenedores diseñados para su reubicación.

Propuestas de comerciantes del Mercado de Coche

Los vendedores afirman que las estructuras propuestas son reducidas y acumulan mucho calor en su interior. Ante esta situación, los comerciantes prepararon proyectos propios para debatirlos con las autoridades en una próxima reunión con el fin de acordar una solución conveniente para ambas partes.

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