Sector de la oposición exige elecciones presidenciales en Venezuela: Dinorah Figuera responde

La presidenta de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, Dinorah Figuera respondió este jueves a las exigencias de sectores de la oposición sobre elecciones presidenciales en Venezuela.

Durante una reunión en línea con abogados del estado Mérida, Figuera resaltó que "apenas el primero de agosto nosotros asumimos esta responsabilidad".

Figuera responde exigencia de elecciones en Venezuela

De acuerdo con las declaraciones de Figuera, "a veces nos dicen, hay un sector de la población que nos dice, elecciones ya, elecciones lo más pronto posible, pero quiero decirles a ustedes que apenas el primero de agosto nosotros asumimos esta responsabilidad y que en el camino hemos trabajado muy duro, muy difícil".

Asimismo, destacó que este proceso " no es solamente de diálogo", enfatizando que "también tiene que ver con un proceso donde se dirimen aspectos con garantías en la búsqueda, la construcción de un propósito común, pero con diferentes visiones".

Adicionalmente, Figuera aseguró que estas diferentes visiones producen debates " a veces no muy fáciles", los cuales son evaluados y posteriormente se llega a acuerdos concretos entre las partes.

"Eso a veces lleva un motivo de conversación (…) que definitivamente luego van a un proceso de evaluación y un proceso ya de constitución de la idea, producto de esa discusión y de ese debate", aseguró la presidenta de la AN de 2015.

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