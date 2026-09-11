Sismos durante la madrugada en Venezuela : Funvisis actualiza el estatus este viernes

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró movimientos telúricos durante las primeras horas de la madrugada de este viernes 11 de septiembre de 2026.

Los reportes del Servicio Sismológico Venezolano detallan que los eventos ocurrieron en el oriente y occidente del territorio nacional.

El primer temblor se detectó a la 1:19 a. m. (hora local) con una magnitud de 3.1 y una profundidad de 28,6 kilómetros. El epicentro de este movimiento se localizó a 29 kilómetros al noreste de Güiria, en el estado Sucre, y a 41 kilómetros al noroeste de Macuro.

Evento telúrico en la región occidental

Horas más tarde, la red de monitoreo captó un segundo sismo en la zona occidental del país. Este evento se registró exactamente a las 4:16 a.m. con una magnitud de 2.9 a una profundidad de apenas 2,1 kilómetros.

El epicentro se ubicó a 22 kilómetros al noreste de Aroa y a 28 kilómetros al norte de San Felipe, en el estado Yaracuy.

Hasta el momento, las autoridades de gestión de riesgo y protección civil no reportan daños materiales ni personas afectadas tras la ocurrencia de ambos eventos.

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