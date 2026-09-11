¡En fotos! Delcy Rodríguez impulsa acuerdos tras reunión en Surinam: áreas claves a desarrollar

Este viernes 11 de septiembre, como parte de su agenda en el exterior, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con las autoridades de Surinam.

De acuerdo con la información compartida por la Prensa Presidencial, uno de los objetivos de la reunión con la mandataria Jennifer Simmons, fue concretar proyectos que favorezcan el desarrollo económico regional y fortalecer el intercambio comercial.

El canciller de Surinam, Melvin Bouva, destacó la voluntad de profundizar la alianza estratégica y la importancia de consolidar mecanismos efectivos de integración entre los pueblos de América del Sur y el Caribe.

Áreas de cooperación bilateral entre Venezuela y Surinam

Los gobiernos de ambas naciones acordaron avanzar hacia una nueva etapa de integración orientada a la exploración de sectores prioritarios. Los planes de trabajo conjunto abarcan proyectos en energía, transporte marítimo y transporte aéreo, con el fin de optimizar la conectividad y el intercambio de recursos entre las dos naciones.

De igual forma, las comisiones técnicas contemplan iniciativas conjuntas en agricultura, pesca, comercio, turismo, cultura y educación. Según las autoridades venezolanas, estos acuerdos buscan dinamizar la economía local, promover el turismo receptivo y facilitar la transferencia de conocimientos prácticos en beneficio directo de la población de ambos territorios.

Relaciones diplomáticas y acuerdos entre Venezuela y Surinam

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Surinam, fueron establecidas formalmente en noviembre de 1975. La historia compartida y la cercanía geográfica facilitan el entendimiento mutuo para el desarrollo de proyectos de interés común.

Este enfoque busca garantizar el crecimiento económico, la estabilidad política y la prosperidad social de los dos países a través del trabajo coordinado.

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