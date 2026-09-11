Este sector de la educación en Venezuela cobra bono especial: autorizado en las últimas horas

La Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia (LUZ) anunció el inicio del proceso de acreditación del Bono de Responsabilidad Profesional para el personal docente contratado de la institución.

De acuerdo con el reporte oficial, la medida responde a la autorización emitida por la ministra para la Educación Universitaria, Ana María Sanjuan, durante una rueda de prensa efectuada este jueves 10 de septiembre.

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A través de un comunicado, la casa de estudios universitaria precisó que el pago de este beneficio comenzó a hacerse efectivo desde horas de la noche del mismo jueves de manera directa a través del sistema Patria.

Docentes habilitados para el cobro del beneficio

La disposición emitida por el ministerio abarca de forma exclusiva al personal docente contratado de la universidad que cumpla con las siguientes modalidades de dedicación laboral:

Profesores contratados con dedicación a medio tiempo.

Profesores contratados con dedicación a tiempo completo.

Profesores contratados con dedicación exclusiva.

La Dirección de Recursos Humanos hace del conocimiento de todo el personal docente que en rueda de prensa realizada el día de ayer (10/09) por la ciudadana Ministra de Educación del Poder Popular para la Educación Universitaria, Dra. Ana María Sanjuan, se informó acerca de la autorización para el pago del Bono de Responsabilidad Profesional para el personal docente contratado con dedicación medio tiempo, tiempo completo y dedicación exclusiva. Así mismo, es importante destacar, que este concepto está siendo acreditado desde el mismo día de ayer en horas de la noche a través de la plataforma Patria.

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