La fe de un pueblo: Venezuela conmemora 374 años de la aparición de nuestra señora de Coromoto

La feligresía católica venezolana celebra este 11 de septiembre los 374 años de la aparición de Nuestra Señora de Coromoto, Patrona Nacional de Venezuela, hecho litúrgico registrado en el año 1652 en la cuenca de Guanare, estado Portuguesa.

La festividad religiosa recuerda la segunda manifestsación de la advocación mariana ante el cacique de la tribu de los Cospes, evento que consolidó el proceso de evangelización pacífica en el centro-occidente del territorio nacional y que dio origen a la elaboración del lienzo sagrado preservado en la tradición eclesiástica.

Advocación patronal

Origen de la imagen: Según la tradición, durante la manifestación del 11 de septiembre de 1652, la Virgen dejó en la mano del cacique Coromoto una pequeña reliquia plasmada en corteza de árbol, la cual se conserva hasta la actualidad.

Proclamación pontificia: En octubre de 1944, el Papa Pío XII declaró oficialmente a la Virgen de Coromoto como la celestial y principal Patrona de Venezuela.

Santuario Nacional: En febrero de 1996, el Papa Juan Pablo II inauguró en Guanare la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, principal centro de peregrinación del país donde se reúnen anualmente miles de devotos para honrar la fecha.

Las autoridades eclesiásticas y locales de Portuguesa mantienen un despliegue de seguridad para la atención de los peregrinos que visitan la catedral y el templo votivo durante el desarrollo de las misas solemnes.

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