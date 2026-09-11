Las clases inician el 14 de septiembre: doble turno y 5.000 aulas nuevas anuncia Héctor Rodríguez

Este viernes 11 de septiembre, en rueda de prensa, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, presentó la hoja de ruta operativa para el inicio del año escolar 2025-2026 en Venezuela.

Durante su intervención, explicó que la misión de la gestión pública será garantizar la inclusión total para que ningún niño quede fuera del sistema educativo en este nuevo período que inicia el próximo 14 de septiembre.

Además, informó que la meta gubernamental apunta a incrementar la matrícula escolar a "más de 7 millones de estudiantes y abrir 5.000 aulas nuevas en todo el país".

Para lograrlo, las autoridades docentes aplicarán un plan de contingencia que incluye la reubicación de alumnos, la reorganización del personal en las escuelas y el uso del doble turno con el fin de asegurar 200 días continuos de clases.

Infraestructura escolar y plan de reubicación por terremotos

Los equipos técnicos completaron la revisión del total de 28.000 instituciones educativas del país. Los informes oficiales reportan mil planteles públicos con daños y 900 escuelas con afectaciones menores. Además, se identificaron 87 instituciones con riesgo de daño estructural.

Esta situación de emergencia obliga a mover a 86.000 niños hacia planteles cercanos que se encuentran en buenas condiciones. Dicha estrategia de reubicación escolar utilizará la modalidad de doble turno para atender a la población estudiantil afectada sin interrumpir las actividades formativas.

Dotación de comedores y equipamiento de las escuelas

El ministro también mencionó que el plan de atención contempla el equipamiento integral de las instalaciones escolares con un enfoque prioritario en los programas de alimentación.

El gobierno nacional entregará neveras y suministros básicos para asegurar el funcionamiento continuo de los comedores en todas las regiones del país.

Formación de docentes y ordenamiento de la nómina escolar

A su vez, el Ministerio de Educación coordinará acciones con las 55 universidades del país para cruzar datos de matrícula y jubilaciones. La intención de esta medida busca cubrir las vacantes de profesores de forma inmediata para que no existan puestos docentes libres en ningún liceo o escuela.

El plan de calidad educativa incluye la formación de más de 200.000 maestros y la oportunidad de especialización para las maestras integrales. Al mismo tiempo, las autoridades avanzan en el ordenamiento de la nómina nacional para optimizar el recurso humano en los planteles.

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