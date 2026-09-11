Reportan sismo de 3.3 en La Guaira este 11 de septiembre

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró la tarde de este viernes 11 de septiembre un movimiento telúrico de magnitud 3.3 con epicentro en el estado La Guaira.

El evento ocurre en el contexto de monitoreo continuo de la actividad sísmica en la zona central del país tras los eventos telúricos del pasado 24 de junio,el mismo,tuvo el epicentroa 9 kilómetros al suroeste de Naiguatá, estado La Guaira,con profundidad de 6,4 kilómetros (superficial).

Despliegue de Seguridad

Hasta el momento, las autoridades de Gestión de Riesgo y Protección Civil no han reportado personas lesionadas ni afectaciones materiales estructurales en la parroquia Naiguatá ni en sectores aledaños.

Comisiones de los cuerpos de seguridad y rescate se mantienen desplegadas en el litoral central realizando inspecciones preventivas, especialmente en las zonas donde se desarrollan las obras de infraestructura del Plan Venezuela Renace.

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