Lluvias y temperaturas de hasta 39 °C: las previsiones de Inameh en Venezuela este 12 de septiembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé lluvias acompañadas de altas temperaturas en varios estados del país durante este sábado 12 de septiembre.

Al respecto, el pronóstico del Inameh precisa que la zona de convergencia intertropical y una vaguada monzónica generarán lluvias vespertinas, mientras que la presencia de polvo del Sahara mantendrá el ambiente caluroso en gran parte del territorio nacional.

Las mediciones térmicas ubican la mínima en 7 °C en el estado Mérida y máximas que alcanzarán los 39 °C en zonas de Falcón, Zulia y la Guayana Esequiba.

El área metropolitana de Caracas registrará valores entre los 17 °C y 28 °C, mientras que Los Teques alcanzará una máxima de 32 °C y la zona costera de La Guaira llegará a los 36 °C.

¿Dónde lloverá en las próximas horas?

Igualmente, el Inameh estima que durante la mañana habrá mantos nubosos asociados a lluvias o lloviznas en el norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, norte de Anzoátegui, este de Miranda y La Guaira, este de Falcón, Lara, Yaracuy, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Andes y Zulia.

En el resto del país, prevalecerá cielo de parcial a despejado.

Mientras que en horas de la tarde y noche, se estiman áreas nubladas productoras de precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas de actividad eléctrica en el norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Carabobo, Aragua, Yaracuy, llanos occidentales, norte de Guárico, Cojedes, los Andes, este de Falcón y Zulia.

En la Gran Caracas, se espera nubosidad fragmentada alternando con zonas nubladas en áreas montañosas y este de la entidad, posibles lluvias o lloviznas matutinas.

Luego del mediodía se estima un aumento de la nubosidad, productora de precipitaciones de intensidad variable, siendo más intensas y frecuentes al final de la tarde.

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