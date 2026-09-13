Temperaturas rozarán 40°C este domingo: Inameh prevé altas temperaturas y lluvias en estos estados

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) advirtió que durante este domingo 13 de septiembre se registrarán temperaturas máximas que rozarán los 40 °C en diversos puntos del país.

De acuerdo con el reporte del Inameh, se prevén picos de hasta 39°C en entidades como Zulia, Falcón, Amazonas, Bolívar, Guárico, Barinas y las Dependencias Federales, en combinación con concentraciones leves de polvo sahariano en la franja norte y oriental del territorio venezolano.

En el caso de la Gran Caracas, conformada por el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17 °C y una máxima de 30°C.

¿Dónde lloverá en las próximas horas de este 13 de septiembre según el Inameh?

En su pronóstico general, el Inameh estima cielo con nubosidad parcial y áreas despejadas en buena parte del país; exceptuando, en zonas de Bolívar, Amazonas, llanos occidentales, los Andes y Zulia, donde se prevén partes nubladas productoras de lluvias o chubascos y eventuales descargas eléctricas.

Así mismo, algunos mantos nubosos, con posibles precipitaciones débiles en Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Miranda, La Guaira y este de Falcón.

Durante las horas de la tarde y noche, se estima incremento de la cobertura nubosa, propiciando precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica en buena parte del país, siendo más fuertes en Bolívar, Amazonas, región Central, zonas Llaneras, los Andes y Zulia.

Mientras que sobre la Gran Caracas, el Inameh indicó que se espera nubosidad fragmentada alternando con zonas nubladas en áreas montañosas y este de la entidad, posibles lluvias o lloviznas matutinas.

Luego del mediodía se estima un aumento de la nubosidad, productora de precipitaciones de intensidad variable, siendo más intensas y frecuentes al final de la tarde.

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