Regreso a clases este 14 de septiembre: las decisiones que aplican para docentes, jubilados y alumnos

En las últimas horas y con motivo del regreso a clases este 14 de septiembre, se dieron a conocer una serie de directrices que aplican para docentes, jubilados y alumnos.

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Comunicación informó las medidas de lo que viene para el sector educativo este periodo escolar 2026-2027.

Por medio de un carrusel, el organismo oficial compartió parte de las declaraciones más recientes del ministro Héctor Rodríguez, donde se destaca la reincorporación a las aulas de todo el personal educador que se encontraba cumpliendo funciones administrativas, con la intención de cubrir la demanda de maestros en las escuelas públicas.

El plan contempla además una opción para el personal docente en condición de retiro, permitiendo que los educadores jubilados que deseen volver a dar clases se incorporen a los planteles sin perder el pago de su pensión.

Asimismo, se prevé la activación de brigadas comunitarias para realizar recorridos casa por casa con el fin de ubicar a los estudiantes que hayan abandonado las aulas y gestionar su reingreso al sistema escolar.

El esquema presentado por las autoridades incluye compromisos dirigidos al gremio docente en materia de atención médica, suministro de fármacos y acceso prioritario a programas de vivienda y crédito.

Por otra parte, la orientación pedagógica para este nuevo ciclo lectivo contempla vincular las actividades de las instituciones educativas con proyectos productivos locales para impulsar la economía en las distintas regiones del país.

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