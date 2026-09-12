¿Cómo piensa el sector privado mejorar los sueldos y el empleo en Venezuela? Fedecámaras revela el plan

El presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, presentó el Plan de Inversión y Empleo de la institución para impulsar la reconstrucción de la economía en Venezuela.

Según sus declaraciones, la propuesta del sector privado contempla cuatro pilares estratégicos que se orientan a devolver la estabilidad financiera a las familias en todo el territorio nacional.

Felipe Capozzolo explicó que el compromiso del empresariado venezolano se centra en revalorizar el trabajo y recuperar el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Cuatro pilares para la reconstrucción de la economía

El Plan de Inversión y Empleo de Fedecámaras prioriza la formación para el trabajo con la meta de adecuar el sistema educativo a las exigencias actuales. Este punto busca preparar a los ciudadanos en competencias laborales modernas que faciliten su incorporación al mercado de trabajo.

La segunda columna del programa promueve el acceso a la tecnología para elevar la competitividad de las empresas venezolanas y mejorar las habilidades de los trabajadores.

El tercer pilar fomenta una visión exportadora orientada a conquistar mercados internacionales, captar capitales del exterior y generar divisas para el país.

Finalmente, la estrategia exige solidez e institucionalidad a través del diálogo, las alianzas entre el sector público y privado, y la creación de consensos nacionales.

Comportamiento del sector privado y proyecciones para 2026

El volumen de negocio del sector privado en Venezuela registró un leve repunte interanual de 0.5% al cierre del segundo trimestre de 2026. Este resultado tuvo como motores principales a la construcción con un incremento de 9.8% y a la manufactura con una subida de 5.9%, mientras que el nivel de empleo global permaneció estable al registrar una variación de 0.1%.

El clima de negocios se mantiene en niveles desfavorables con una puntuación de 2.4 sobre 5 puntos según los registros de la institución. Sin embargo, la confianza empresarial se ubica firme en 10.2 puntos y los analistas proyectan una expectativa de crecimiento de 9.7% para el cierre del año 2026 en el sector privado nacional.

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