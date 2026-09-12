Eglée González Lobato encabeza en Amazonas la Consulta Nacional sobre la Reforma Penal: detalles

La defensora del pueblo, Eglée González Lobato, participó en la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal en Amazonas.

Durante el encuentro, la autoridad defensorial estuvo acompañada por el fiscal general, Larry Devoe, y el defensor público general, Daniel Ramírez. Según el reporte oficial, el objetivo principal de la actividad se enfocó en adaptar el sistema judicial venezolano a las realidades pluriculturales del país.

La iniciativa además busca consolidar una reforma de la justicia penal con enfoque de género que responda a las necesidades de los pueblos originarios.

Diálogo entre justicia ordinaria y justicia indígena

Durante su intervención, Eglée González Lobato destacó que Venezuela es un Estado pluricultural que requiere una transformación judicial profunda. La defensora afirmó que resulta indispensable estar en el territorio para entender los requerimientos locales.

Asimismo, señaló que la reforma establece un puente directo de comunicación y diálogo entre la justicia ordinaria y la justicia especial indígena.

Respeto a la diversidad y construcción colectiva

Eglee González explicó que la igualdad real parte del reconocimiento de las diferencias. De acuerdo con sus declaraciones, el trabajo de consulta busca recopilar de primera mano las voces de los ciudadanos para transformar el sistema penal.

Las propuestas presentadas en el estado Amazonas formarán parte de los debates nacionales para estructurar leyes más humanas y equitativas.

Liderazgo de la mujer indígena y despliegue territorial

En el evento se resaltó el rol de las mujeres originarias en la preservación del tejido social y la defensa de los territorios. La defensora enfatizó que las mujeres indígenas no representan solo un sector vulnerable, sino que son guardianas de las tradiciones y preservadoras de las lenguas maternas.

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