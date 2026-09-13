Temblor en la Gran Caracas este 13 de septiembre: epicentro según Funvisis

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró un movimiento telúrico en la región central del país durante la mañana de este domingo 13 de septiembre de 2026.

El evento sísmico ocurrió exactamente a las 9:40 a. m., hora de Venezuela, generando atención en los habitantes de la capital y áreas adyacentes a la cordillera de la Costa.

Funvisis registró un sismo de magnitud 2.6

De acuerdo con los datos técnicos del Servicio Sismológico Venezolano, el temblor registró una magnitud de 2.6 Mw a una profundidad de 18,9 kilómetros.

Funvisis detalló que el epicentro del sismo se localizó a 13 kilómetros al sureste de Caracas y a 22 kilómetros al suroeste de Naiguatá, en el estado La Guaira, situándose en las coordenadas 10,44 de latitud norte y 66,82 de longitud oeste.

Los organismos de gestión de riesgo no han reportado daños materiales ni eventualidades tras la ocurrencia del movimiento.

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