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Funvisis reporta sismos en Venezuela durante las últimas horas: zonas y magnitudes 13 de septiembre

Las autoridades sismológicas mantienen la supervisión en las zonas vulnerables de todo el territorio nacional. 

Por Jennifer James
Domingo, 13 de septiembre de 2026 a las 08:37 am
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Funvisis reporta sismos en Venezuela durante las últimas horas: zonas y magnitudes 13 de septiembre

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) detectó dos sismos en el occidente de Venezuela entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de septiembre de 2026.

De acuerdo con las autoridades sismológicas, los movimientos de tierra ocurrieron en los estados Mérida y Lara con pocas horas de diferencia.

Los reportes oficiales confirman que ambos eventos telúricos tuvieron magnitudes de baja intensidad. Funvisis no reportó daños materiales ni personas lesionadas en las zonas donde la población sintió los temblores.

Sismo en Lara con epicentro cerca de Barquisimeto

El evento en la región larense ocurrió a las 00:59 horas del domingo 13 de septiembre de 2026. El movimiento tuvo una magnitud de 2.8 y una profundidad de 5 kilómetros.

El centro del temblor se situó a 7 kilómetros al noroeste de Barquisimeto y a 33 kilómetros al noreste de Quíbor.

Temblor en Mérida cerca de Tovar y El Vigía

El sismo en el estado Mérida ocurrió a las 23:36 horas del sábado 12 de septiembre de 2026. El reporte indicó una magnitud de 3.3 con una profundidad de 9,5 kilómetros.

El movimiento se localizó a 17 kilómetros al norte de Tovar y a 21 kilómetros al suroeste de El Vigía. La sacudida no dejó consecuencias en la infraestructura ni alteró la normalidad de la región.

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