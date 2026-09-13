John Barrett reconoce el despliegue de la Cruz Roja Venezolana tras los terremotos

El encargado de negocios de la Misión Diplomática de Estados Unidos para Venezuela, John Barrett, realizó este sábado una visita oficial a la sede nacional de la Cruz Roja Venezolana en Caracas, donde sostuvo un encuentro con el presidente de la institución humanitaria, Luis Farías.

Durante la reunión, el diplomático estadounidense reconoció la labor desplegada por el voluntariado y el personal técnico del organismo en la atención a las comunidades afectadas por los recientes terremotos registrados en el país.

Barrett destacó el compromiso de la Cruz Roja en la entrega de ayuda de emergencia, atención médica de campo y refugio temporal para las familias golpeadas por los sismos.

Ambas autoridades revisaron el estado de las operaciones de socorro en las zonas más vulnerables y abordaron posibles esquemas de apoyo y coordinación asistencial para la fase de reconstrucción.

Luis Farías ratificó que el organismo mantendrá sus equipos desplegados de forma prioritaria en las entidades afectadas, garantizando la asistencia imparcial y neutral en las áreas de mayor impacto.

La visita diplomática se enmarca en las actividades de evaluación de la respuesta ante la contingencia sísmica que adelantan organismos internacionales en el territorio nacional.

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