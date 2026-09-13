Inundaciones afectan campamento temporal de damnificados por terremotos en La Guaira

Las intensas precipitaciones registradas en el estado La Guaira anegaron el campamento temporal habilitado en el sector Campo de Golf de Caribe, tras la estación de servicio de Naiguatá, donde permanecen familias damnificadas por la secuencia sísmica iniciada el pasado 24 de junio.

El agua acumulada y el lodo afectaron a la población en resguardo, entre la que figuran niñas, niños y adolescentes, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y ciudadanos con discapacidad, quienes tuvieron que improvisar medidas para resguardar los enseres y pertenencias conservados en el refugio improvisado.

Adicionalmente, los residentes denunciaron riesgos asociados a la acumulación de aguas servidas y la presencia de reptiles en las inmediaciones del terreno, situación que motivó la organización de rondas de supervisión nocturna por parte de la comunidad para evitar incidentes en las estructuras temporales.

Las familias afectadas reiteraron el llamado a los organismos de gestión de riesgo e instituciones del Estado para acelerar el proceso de evaluación de daños y concretar la reubicación en soluciones habitacionales permanentes.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube