Funvisis contabiliza casi 2.000 eventos tras la secuencia telúrica iniciada el 24 de junio en Venezuela

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró un acumulado de 1.979 eventos telúricos en el territorio nacional desde el comienzo de la secuencia sísmica el pasado 24 de junio de 2026, según el último balance técnico correspondiente al corte del 10 de septiembre a las 18:00 horas.

El registro geológico se originó tras los dos sismos principales reportados en el estado Yaracuy con un minuto de diferencia: el primero de magnitud 7,2 Mw a las 18:04 horas al este de San Felipe, seguido por un segundo evento de 7,5 Mw a las 18:05 horas. Ambos movimientos se mantienen como los episódicos de mayor intensidad dentro del ciclo sismológico en curso.

De acuerdo con el mapeo institucional, la actividad posterior muestra una concentración de epicentros a lo largo de los sistemas de fallas activas de la zona centro-occidental y la franja norte-costera, abarcando a las entidades de Yaracuy, Lara, Carabobo, Aragua, Miranda, La Guaira, Cojedes y el Distrito Capital, con réplicas menores asociadas a la cuenca del Caribe.

Entre el 4 y el 10 de septiembre, la red de estaciones detectó 105 nuevos movimientos con magnitudes comprendidas entre los 2,0 y 4,0 Mw. Los analistas del ente oficial explicaron que la recurrencia de estos eventos de baja energía responde al proceso natural de reacomodo tectónico y estabilización de las fallas tras la ruptura principal.

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