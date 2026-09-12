Las transnacionales Mercuria y Glencore negocian acuerdos para reactivar la producción de aluminio en Venezuela

Las firmas internacionales Mercuria Energy Group y Glencore sostienen conversaciones independientes con el Estado venezolano orientadas a establecer convenios de operatividad en la reductora estatal Industria Venezolana de Aluminio C.A. (Venalum), según reveló un informe difundido por la agencia Bloomberg.

Las negociaciones plantean que las comercializadoras asuman la gestión operativa del complejo industrial ubicado en el polo productivo de Puerto Ordaz y aseguren el suministro del metal primario. En el caso de Mercuria, las gestiones se ejecutan en alianza con la firma de inversión minera Heeney Capital, entidad con la que ha canalizado transacciones previas en el sector de metales y materias primas en el país.

Para la corporación Glencore, una eventual concreción del acuerdo marcaría el retorno de sus operaciones en territorio venezolano en el marco del interés de los mercados internacionales sobre los recursos mineros e hidrocarburos de la nación. Hasta la fecha, las representaciones corporativas de las empresas involucradas y los despachos oficiales han mantenido reserva sobre el avance de los diálogos.

Venalum cuenta con una capacidad instalada nominal para procesar cerca de 430.000 toneladas anuales de aluminio primario, aprovechando el potencial hidroeléctrico y los yacimientos de bauxita de la región guayanesa. No obstante, el complejo fabril registra un prolongado declive en sus niveles de rendimiento operativo producto del desuso de celdas de reducción, la desinversión acumulada y las fallas del sistema eléctrico nacional.

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