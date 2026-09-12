Feriado bancario

Sector bancario no prestará servicio presencial este lunes 14 de septiembre

Las plataformas de banca en línea se mantendrán operativas

Por Yudeima Sotillo
Sabado, 12 de septiembre de 2026 a las 06:39 pm
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Sector bancario no prestará servicio presencial este lunes 14 de septiembre

La banca pública y privada de todo el país mantendrá cerradas sus agencias y taquillas el próximo lunes 14 de septiembre, con motivo de la conmemoración del Día de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela.

La medida fue ratificada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), de acuerdo con el calendario oficial de feriados estipulado para el sistema financiero nacional.

Canales disponibles

  • Atención digital activa: las plataformas de banca en línea, aplicaciones móviles, puntos de venta y sistemas de pago móvil (pago móvil interbancario) funcionarán de manera continua durante toda la jornada festiva.

  • Cajeros y red de oficinas: se recomienda a los clientes consultar los portales web de sus respectivas entidades financieras para verificar la disponibilidad de cajeros automáticos o puntos de atención en sus zonas.

  • Reanudación de trámites: todas las diligencias, taquillas y trámites presenciales que requieran atención en oficina deberán reprogramarse para el martes 15 de septiembre, cuando el sector retome sus actividades en el horario habitual.

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