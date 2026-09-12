Corpoelec ejecuta mantenimiento este domingo 13 de septiembre: tome sus previsiones y conozca el horario

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ejecutará este domingo 13 de septiembre una jornada de mantenimiento preventivo en la subestación San Jaime, ubicada en el municipio Maturín del estado Monagas.

Las labores técnicas están programadas para desarrollarse en un lapso continuo de cuatro horas, iniciando a las 9:00 de la mañana y culminando a la 1:00 de la tarde, período en el cual se suspenderá el suministro eléctrico en los sectores involucrados.

El despliegue operativo incidirá de manera directa en el servicio de más de 30 comunidades pertenecientes a la parroquia Alto de Los Godos.

Entre los sectores comerciales, residenciales e institucionales que deben tomar previsiones frente a la parada temporal destacan las avenidas El Ejército y Los Pájaros, el Callejón Universidad, la residencia Los Pájaros, San Rafael, Canal 90, los sectores Guaritos I y II, el Mercado de Los Godos, El Abanico, José María Vargas, el Complejo Paramaconi, Los Godos, Las Comunales, El Campito, Las Vírgenes, Los Ángeles, El Mangozal, La Puente, La Cañada, El Caro, La Invasión de La Puente, Guanaguanay, La Gran Victoria, así como el Centro de Diagnóstico Integral de Los Godos y el Hospital José María Vargas.

Durante la ventana de trabajo, las cuadrillas de la estatal eléctrica abordarán la corrección de puntos calientes en los equipos de potencia asociados a la barra de 13.8 kilovoltios.

De forma simultánea, el personal especialista ejecutará la poda preventiva en los corredores de las líneas de distribución correspondientes al circuito Las Vírgenes para garantizar la estabilidad de la red en la entidad oriental.

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