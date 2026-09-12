Atención usuarios: Corpoelec realiza mantenimiento preventivo en las próximas horas y afectará estas zonas

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ejecutará una jornada de mantenimiento preventivo en la subestación Maturín, ubicada en el estado Monagas, este sábado 12 de septiembre.

Las maniobras operativas requerirán la suspensión temporal del servicio por un lapso de cuatro horas, en un horario comprendido entre las 09:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

El personal técnico llevará a cabo pruebas eléctricas y funcionales a los equipos interruptores y seccionadores de potencia.

De forma simultánea, las cuadrillas efectuarán labores de control y despeje de vegetación sobre el circuito Viento Colao a 13.8 kV con la finalidad de resguardar la estabilidad del sistema de distribución.

Sectores y comunidades afectadas en la parroquia San Simón

La interrupción programada del suministro incidirá de manera directa sobre los residentes y establecimientos comerciales de las comunidades Alberto Ravell, Alto Guri, Viento Colao, La Muralla y la avenida Bicentenario.

Asimismo, los trabajos de mantenimiento abarcarán a los usuarios ubicados en las calles Junín, Azcúe, Bomboná, Páez, Casualidad y Trinidad.

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