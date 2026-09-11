Buenas noticias para el servicio eléctrico: Corpoelec optimiza subestación Hugo Chávez 34.5 kV

Personal técnico de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ejecutó maniobras operativas en la subestación Hugo Chávez 34.5 kV, ubicada en el estado Carabobo.

Según el reporte en NDP, la intervención logró la recuperación, balance y energización de las líneas de distribución en 13.8 kV correspondientes a los circuitos El Naipe, Algarrobal y Batallón, en el municipio Libertador.

Durante el despliegue de la jornada de trabajo, ingenieros y cuadrillas especializadas realizaron la verificación de las protecciones de la planta, el chequeo de barras y la revisión de seccionadores.

El procedimiento garantizó la estabilidad en la entrega de carga eléctrica hacia los distintos ramales que integran la red local.

Población y sectores agrícolas impactados

La reactivación de estos tres alimentadores estratégicos restituye la continuidad de la energía en áreas residenciales, beneficiando de forma directa a más de 6.500 familias de la entidad carabobeña.

Asimismo, la maniobra fortalece la estabilidad del suministro eléctrico en instituciones públicas y sectores de producción agrícola que hacen vida en la jurisdicción del municipio Libertador.

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