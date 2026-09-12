Oficinas del Saime que no prestarán servicio este lunes 14 de septiembre: cuándo reanudan los trámites

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), anunció este sábado 12 de septiembre, en sus redes sociales, las oficinas no que estarán prestando servicio de atención al público.

De acuerdo con el ente, las sedes de Barquisimeto y Mercabar, en el estado Lara, estarán cerradas durante el lunes 14 de septiembre, por motivos del feriado por la conmemoración del aniversario de la capital larense.

Dicha suspensión busca permitir el desarrollo de los actos conmemorativos de la ciudad. Los usuarios con trámites pendientes deberán tomar las previsiones necesarias ante el cierre temporal de las taquillas de atención.

Oficinas de Saime Barquisimeto reanudan trámites

El organismo de identificación nacional confirmó que retomará las actividades de atención al usuario el día martes 15 de septiembre.

El personal de las sedes Barquisimeto y Mercabar atenderá en su horario habitual de trabajo para continuar los procesos de cedulación, entrega de documentos y trámites de pasaporte.

Otras instituciones públicas sin atención en Lara

Diversas dependencias públicas locales y regionales suspenderán sus labores administrativas durante la jornada del lunes 14 de septiembre.

La alcaldía del municipio Iribarren, los registros civiles locales y las sedes administrativas de los entes gubernamentales de la zona tampoco tendrán atención al público en sus taquillas directas.

Lunes bancario en todo el territorio nacional

El sector financiero del país tampoco ofrecerá atención presencial en agencias ni taquillas este lunes 14 de septiembre debido al feriado bancario programado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) en honor al Día de la Virgen de Coromoto.

La ciudadanía podrá ejecutar sus operaciones mediante la banca electrónica, pago móvil y cajeros automáticos en todo el territorio nacional.

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