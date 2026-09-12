Día Mundial de la Arepa este 12 de septiembre: supermercados que activan degustaciones gratis y shows en vivo

Las principales cadenas de supermercados de Venezuela desplegarán una agenda de eventos, promociones y degustaciones gratuitas durante este sábado 12 de septiembre para conmemorar el Día Mundial de la Arepa.

Las actividades incluyen clases magistrales de cocina, sorteos de marcas aliadas y obsequios directos por compras en distintas sucursales del país.

Programación en Unicasa y Viva Supercentro

La red Unicasa organizó una ruta gastronómica entre las 10:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde en varias de sus sedes.

La sucursal de El Marqués ofrecerá una clase magistral y degustaciones a cargo de la chef Yury’s Cakes en alianza con Coposa. Por su parte, la sede de Catia desarrollará un show de cocina en vivo con el chef Álvaro Urdaneta y la marca Osolé.

La cadena mantendrá además puntos de degustación continua en El Paraíso, Colinas de Bello Monte, Cumbres de Curumo, La Candelaria, San Martín y Caricuao.

En Boleíta, el establecimiento Viva Supercentro regalará una arepa a elección por cada compra a partir de diez dólares en el horario de 11:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, junto a dinámicas interactivas y entrega de premios.

Actividades en Luvebras y Rio Supermarket

La empresa Luvebras activó la experiencia Arepa Hopping a partir de las 11:00 de la mañana en sus tiendas.

La sede de La Castellana ofrecerá un recorrido de degustación con marcas como Harina P.A.N., Plumrose y Café Anzoátegui, mientras que la tienda de Guatire Valle Arriba extenderá su atención hasta las 4:00 de la tarde.

Por su parte, Rio Supermarket ejecutará la Fiesta de la Arepa en sus establecimientos.

Las sucursales de Lomas del Sol y Barquisimeto atenderán al público entre las 5:00 de la tarde y las 7:00 de la noche con el apoyo de marcas como Alimentos Mary, Alimex y Huevos El Tunal, sumando actividades en sedes como Puerto Ordaz, Tipuro y El Recreo.

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