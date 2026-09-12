Día Mundial de la Arepa: Estos son los rellenos más populares en Venezuela

En la mesa del venezolano existe una preparación que nunca falta, y esta no es otra que la arepa.

Las arepas son motivo de orgullo y bandera de la gastronomía venezolana, y es por ello que desde el 2012, cada segundo sábado de septiembre se celebra el Día Mundial de la Arepa promovido por la organización Venezolanos en el Mundo con el propósito de darle a este plato insignia de nuestra gastronomía la importancia que merece.

Para celebrarlo, desde estas líneas te compartimos tres de los rellenos más populares y solicitados al momento de degustar este pan plano y redondo de harina de maíz.

Reina pepiada

Ingredientes

- Pechuga de pollo asada desmechada (300 g)

- Cilantro (2 ramitas)

- Ajo pequeño (1 diente)

- Cebolla mediana (1)

- Aguacate maduro (1)

- Mayonesa (3 cucharadas)

- Aceite de oliva (1 cucharada)

- Limón (1 cucharada)

- Sal (al gusto)

Preparación

1. Mientras las arepas se cocinan. Pelar el aguacate, reservar al menos 25% del mismo para servir cortado en rodajas dentro de las arepas, y triturar el resto. Cortar la otra parte del aguacate en rodajas finas. Para evitar que el aguacate se ponga negro, rociar con algunas gotas de limón.

2. Cortar la cebolla y el cilantro, finamente. Triturar el diente de ajo. Colocar los aliños en un bol y mezclar con el aceite de oliva, el jugo de limón, la sal y la mayonesa. Verter el aguacate triturado al bol con la mayonesa y revolver hasta que se forme una pasta homogénea.

3. Agregar el pollo desmechado. Con una cuchara de madera mezclar todo. Probar y rectificar la sal en caso de ser necesario.

4. Con un cuchillo afilado, abrir las arepas, retirar el exceso de masa, y rellenar al gusto. Recuerda dejar un poco de espacio para colocar algunas rodajas de aguacate.

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Relleno dominó

Ingredientes

- Caraotas negras (1 taza)

- Cebolla pequeña (1)

- Ajo (2 dientes)

- Pimentón rojo pequeño (1)

- Hoja de laurel (1)

- Comino (1 cucharadita)

- Sal y pimienta (al gusto)

- Queso blanco duro rallado (200 g)

Preparación

1. Cocinar las caraotas negras en agua con la hoja de laurel hasta que estén tiernas (aproximadamente 1-2 horas). Puedes usar una olla de presión para acelerar el proceso.

2. En una sartén, sofreír la cebolla, el ajo y el pimentón con un poco de aceite hasta que estén dorados. Añadir el comino, sal, y pimienta.

3. Incorporar las caraotas cocidas y revolver bien. Cocinar por unos 10 minutos para que los sabores se integren.

4. Realizar las arepas y una vez listas, abrir con cuidado por el medio y rellenar con una buena porción de caraotas negras y encima colocar queso blanco rallado.

Pelúa venezolana

Ingredientes

- Queso amarillo (150 g)

- Carne de res de falda (500 g)

- Cebolla (1)

- Pimentón (1)

- Ajíes (2)

- Ajo (2 dientes)

- Cilantro (manojo pequeño)

- Adobo completo (2 cucharadas)

- Sal y pimienta (al gusto)

- Aceite de oliva

Preparación

1. En una olla profunda con litro y medio de agua colocar el laurel, el adobo, la sal, el cilantro y la rama de célery. La carne también va sumergida, el agua debe taparla, tapar la olla y llevar a fuego medio alto por media hora. (Contar la media hora una vez que el agua empiece a hervir).

2. Reservar el líquido obtenido de la cocción. Una vez que la carne esté suave, tomar dos tenedores y en un plato deshilachar en hilos siguiendo el sentido de las propias fibras de la carne.

3. Picar en brunoise, picada o cuadritos, la cebolla, los ají dulces, los pimientos y el ajo lo trituras; y en un sartén caliente, colocar el aceite y todos los vegetales cortados para sofreír a fuego medio hasta que la cebolla empiece a transparentarse. Reservar.

4. En la olla en la que cocinaste la carne vierte el líquido reservado, añadir el sofrito de los vegetales y la carne ya desmechada. Dejar que los sabores se mezclen y luego de 20 minutos a fuego medio, ya el líquido debe haberse reducido. Rectificar los sabores, la sal y el adobo.

5. Tomar las arepas, abrir, untar un poco de mantequilla y rellenar con la carne mechada y el queso amarillo rallado.

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