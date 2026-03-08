¡Cena ligera! Arepas de plátano: paso a paso para prepararlas en casa con ingredientes muy económicos

El plátano contribuye a controlar los calambres musculares, reduce la presión arterial y fortalece el sistema inmunológico, de acuerdo a la información publicada por Tua Saúde.
Asimismo, el plátano es un alimento que contiene vitaminas, fibra y potasio, todos aportan múltiples beneficios para el organismo, especialmente el sistema digestivo.
Por ende, las arepas a base del referido alimento es una excelente opción para el desayuno o la cena, dado que, es nutritiva y ligera.
Paso a paso para preparar arepas de plátano
Ingredientes
2 tazas de agua tibia.
3 plátanos maduros.
1 cucharadita de sal.
Mantequilla al gusto.
Proteína animal de tu preferencia (para rellenar).
Preparación
1-Retira la concha de los plátanos y luego sancóchalos durante 20 minutos.
2-Retira los plátanos del fuego y aplástalos hasta obtener un puré con ellos.
3-Agrega la sal y mantequilla al plátano. Remueve hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados.
4-Añade el agua para suavizar la mezcla.
5-Deja reposar la mezcla durante 15 minutos.
6-Calienta un sartén.
7-Divide la masa de plátano en pequeñas porciones y aplástala en forma circular.
8-Cocina la arepa en el sartén hasta que se dore.
9-Retira la arepa del fuego, ábrela y rellena con la proteína de tu preferencia.
En definitiva, la arepa es un plato típico venezolano a base de harina de maíz, pero la opción del plátano es ideal para quienes desean mantener un estilo alimenticio saludable.
