¡Cena ligera! Arepas de plátano: paso a paso para prepararlas en casa con ingredientes muy económicos

El plátano contribuye a controlar los calambres musculares, reduce la presión arterial y fortalece el sistema inmunológico, de acuerdo a la información publicada por Tua Saúde.

Asimismo, el plátano es un alimento que contiene vitaminas, fibra y potasio, todos aportan múltiples beneficios para el organismo, especialmente el sistema digestivo.

Por ende, las arepas a base del referido alimento es una excelente opción para el desayuno o la cena, dado que, es nutritiva y ligera.

Paso a paso para preparar arepas de plátano

Ingredientes

2 tazas de agua tibia.

3 plátanos maduros.

1 cucharadita de sal.

Mantequilla al gusto.

Proteína animal de tu preferencia (para rellenar).

Preparación

1-Retira la concha de los plátanos y luego sancóchalos durante 20 minutos.

2-Retira los plátanos del fuego y aplástalos hasta obtener un puré con ellos.

3-Agrega la sal y mantequilla al plátano. Remueve hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados.

4-Añade el agua para suavizar la mezcla.

5-Deja reposar la mezcla durante 15 minutos.

6-Calienta un sartén.

7-Divide la masa de plátano en pequeñas porciones y aplástala en forma circular.

8-Cocina la arepa en el sartén hasta que se dore.

9-Retira la arepa del fuego, ábrela y rellena con la proteína de tu preferencia.

En definitiva, la arepa es un plato típico venezolano a base de harina de maíz, pero la opción del plátano es ideal para quienes desean mantener un estilo alimenticio saludable.

Foto cortesía de: freepik

