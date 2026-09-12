Requisitos de ingresos para la beca del cuidado infantil en Maryland: ¿Quiénes califican?

El Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE) tiene en marcha el programa de becas Child Care Scholarship (CCS), una ayuda estatal que busca reducir significativamente los costos de guardería y centros de cuidado infantil para las familias en el estado.

Este beneficio cubre los gastos de atención para niños menores de 13 años, o hasta 19 años si tienen alguna discapacidad documentada.

Si estás buscando un respiro en tu presupuesto familiar, aquí te dejamos los límites de ingresos y los requisitos de dedicación laboral o académica que el estado establece para poder aplicar.

¿Cuáles son los límites de ingresos anuales según el tamaño de la familia en Maryland?

La elegibilidad inicial del programa se calcula en base al 75% del Ingreso Mediano del Estado (SMI). Según las guías financieras oficiales del MSDE, una familia puede calificar al momento de solicitar si sus ingresos brutos no superan los siguientes rangos:

Familia de 2 personas: Hasta $61.223 al año.

Hasta $61.223 al año. Familia de 3 personas: Hasta $75.628 al año.

Hasta $75.628 al año. Familia de 4 personas: Hasta $90.033 al año (aproximadamente $7.503 al mes).

Para familias más grandes, el límite de ingresos se ajusta hacia arriba según el número de miembros en el hogar.

Las familias que ya están en el programa pueden seguir inscritas siempre que no superen la escala de continuación, que llega hasta el 85% del SMI (hasta $108.675 anuales para un hogar de cuatro integrantes).

Además, aquellos que reciben Asistencia Temporal en Efectivo (TCA) o Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) califican automáticamente.

Requisitos de trabajo y estudio para calificar a la ayuda para el cuidado infantil en Maryland

El subsidio no solo se basa en los ingresos; también exige que los padres o tutores estén activos en el ámbito laboral o en formación académica. El MSDE ha establecido las siguientes pautas de actividad:

Empleo formal o independiente: Es necesario que trabajes y puedas demostrar tus ingresos con talones de pago de al menos las últimas 4 semanas.

Estudios o entrenamiento: Debes estar inscrito en un programa educativo acreditado o en un curso de capacitación laboral, y deberás presentar el horario oficial de clases que te proporcione la institución.

Hogares con dos padres: Si ambos padres viven en la misma casa, cada uno debe cumplir por separado con los requisitos de empleo, estudio o entrenamiento.

Estado migratorio del menor y cómo solicitar el programa de becas Child Care Scholarship (CCS)

El programa requiere prueba de ciudadanía o residencia legal solo para el menor que recibirá el cuidado, ya sea a través de un certificado de nacimiento o una tarjeta de residencia.

Los padres o tutores no necesitan demostrar su estatus legal ni ciudadanía en Estados Unidos para solicitar la beca a nombre de sus hijos.

El proceso se lleva a cabo a través del portal en línea oficial de Maryland (Central Child Care Scholarship Processing Center), donde deberás cargar una identificación con foto, comprobantes de ingresos y la cartilla de vacunación del niño.

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