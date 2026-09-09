¿Dónde retirar huevos gratis en Florida? Mapa de condados y centros de distribución disponibles: conoce hasta cuándo

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El estado de Florida ha llevado a cabo una impresionante distribución de 5,67 millones de huevos frescos de Grado A, que están destinados a familias en todos sus condados.

Este anuncio fue realizado por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, junto con el Comisionado de Agricultura, Wilton Simpson, después de que se alcanzara un acuerdo judicial a nivel nacional que busca compensar a los consumidores por la manipulación de precios en el mercado alimentario.

¿De dónde provienen estos huevos que regalan en Florida?

Según la Oficina del Fiscal General de Florida (MyFloridaLegal), este cargamento es el resultado de una investigación conjunta entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y una coalición de 17 estados.

La investigación descubrió que algunos productores avícolas habían manipulado las cotizaciones del mercado, lo que encareció los precios de los alimentos básicos.

Como parte de la sanción, empresas como Cal-Maine Foods están financiando el envío de 21 camiones cargados con 472.500 docenas de huevos a Florida, cubriendo todos los gastos de empaque, transporte y refrigeración, sin que esto cueste un centavo al estado ni a los contribuyentes.

¿Dónde y cómo puedes recoger los huevos?

La entrega se realiza a través de la red logística de Feeding Florida, una organización que se encarga de coordinar los nueve bancos de alimentos que están afiliados en el estado y que ayudan a más de 2.400 agencias y despensas comunitarias.

Si estás interesado en obtenerlos, solo tienes que dirigirte a las despensas locales que están asociadas con Feeding Florida en tu área. Aquí te dejo algunos de los principales centros donde puedes ir:

Feeding South Florida: Atiende los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe.

Atiende los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe. Feeding Tampa Bay: Cubre Hillsborough, Pinellas, Pasco, Polk, Manatee, Hernando, Citrus, Highlands, Hardee y Sumter.

Cubre Hillsborough, Pinellas, Pasco, Polk, Manatee, Hernando, Citrus, Highlands, Hardee y Sumter. Second Harvest Food Bank of Central Florida: Se encarga de Orange, Osceola, Seminole, Lake, Brevard, Marion y Volusia.

Se encarga de Orange, Osceola, Seminole, Lake, Brevard, Marion y Volusia. Feeding Northeast Florida & Second Harvest of the Big Bend: Distribuyen en la parte norte y en la región de Tallahassee.

Distribuyen en la parte norte y en la región de Tallahassee. Harry Chapin, All Faiths, Treasure Coast y Feeding the Gulf Coast: Cubren las áreas del suroeste, la costa del Golfo y el noroeste del estado.

¿Hasta cuándo están disponibles los huevos en Florida?

Las entregas a los almacenes centrales comenzaron a finales de julio y están llegando a su fin este mes.

La distribución directa al público seguirá hasta que se agoten las existencias en cada centro comunitario.

¿Quiénes se benefician de este apoyo económico?

Cualquier familia o persona que necesite ayuda con la alimentación y que viva en los 67 condados de Florida puede aprovechar este programa.

No hay requisitos de ingresos estrictos para acceder a los alimentos en las despensas comunitarias asociadas, que están diseñadas para ayudar a reducir el gasto semanal en la compra de alimentos.

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