Embajada de EEUU en Caracas abre nuevas vacantes de empleo: así puedes enviar la solicitud

La Embajada de Estados Unidos (EEUU), en Caracas anunció nuevas vacantes de empleo para incorporarse a su equipo de trabajo.

La convocatoria, publicada a través de sus redes sociales, ofrece oportunidades laborales en distintas áreas profesionales para quienes buscan trabajo en la sede diplomática estadounidense.

Además, se informó que las personas interesadas deben realizar la postulación de forma digital para completar el proceso de selección.

Vacantes de trabajo en la Embajada de EEUU en Caracas

Los puestos de trabajo disponibles en la sede diplomática incluyen las siguientes áreas:

Asistente de Servicios a Ciudadanos Americanos

Administrador de Sistemas en Atención al Usuario

Administrador de Sistemas en Infraestructura

Requisitos y postulación para los empleos de la Embajada americana

El canal oficial y exclusivo para enviar la solicitud es el sistema ERA de la embajada. Es necesario completar el perfil personal al 100% dentro de la plataforma para validar la postulación.

Los detalles sobre los requisitos y el formulario de postulación están disponibles directamente en el sitio web oficial: ve.usembassy.gov/job-opportunities.

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