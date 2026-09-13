Relaciones diplomáticas EEUU y Venezuela: qué trámites se pueden hacer y cuáles siguen pendientes

El Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU), confirmó recientemente que Venezuela podrá acreditar representantes ante las autoridades norteamericanas.

La noticia difundida por Telemundo 51, representa un paso clave para el restablecimiento de las sedes oficiales y la atención consular tras el anuncio de reanudación bilateral.

De acuerdo con el reportaje, este progreso abre una expectativa directa para la comunidad de migrantes que necesita gestionar trámites básicos e identidades oficiales. Sin embargo, el alcance inmediato de este avance operativo mantiene limitaciones claras sobre la atención al público en territorio estadounidense.

Acreditación de representantes en territorio norteamericano

El permiso otorgado para la acreditación oficial permite que los funcionarios inicien la presencia institucional en sedes consulares. Con este paso, los diplomáticos coordinan evaluaciones de infraestructura y labores operativas previas a cualquier activación formal.

La medida busca simplificar los canales institucionales y evitar el desplazamiento a terceros países para trámites administrativos o consulares.

Limitaciones operativas e interrogantes sobre trámites directos

A pesar del anuncio institucional, las autoridades no establecen aún un calendario oficial de citas, ni confirman la apertura inmediata de oficinas al público. Los servicios de emisión y renovación de pasaportes continúan en pausa hasta nuevo aviso.

Los ciudadanos deben esperar directrices oficiales sobre los consulados habilitados, los costos correspondientes y los requisitos específicos para acceder a la renovación de documentos o el registro civil.

Requisitos legales e impacto en la comunidad migrante

La meta final de las gestiones radica en responder a la alta demanda de pasaportes válidos, registros de nacimiento para hijos de venezolanos nacidos en el exterior y poderes notariales.

Es por ello que, el avance en el canal diplomático representa una vía para solucionar problemas de identificación, aunque la atención directa al usuario exige la confirmación previa de las fechas y plataformas de atención.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube