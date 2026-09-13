Delcy Rodríguez anuncia cambio clave en la segunda Consulta Popular Nacional: detalles

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, convocó oficialmente a la población a participar en la segunda Consulta Popular Nacional, fijada de manera definitiva para el próximo 18 de octubre.

Con este anuncio, en las últimas horas la mandataria modificó la programación previa, la cual ubicaba el evento comunal para el 11 de octubre.

El llamado a las urnas busca que las comunidades del país elijan los proyectos prioritarios que recibirán financiamiento directo por parte del Estado.

Nuevas fechas y antecedentes de la Consulta Popular Nacional

El cronograma original contemplaba una jornada de participación para el 12 de julio. Sin embargo, la atención prioritaria a las consecuencias de los sismos registrados el 24 de junio obligó a reorientar la agenda y destinar los fondos públicos a la reconstrucción de viviendas e infraestructura comunitaria.

Posteriormente, el calendario sufrió una nueva modificación que movió el proceso del 11 al 18 de octubre de forma final.

Participación de consejos comunales y juntas de condominio

El recorrido de inspección en el Centro de Formación y Producción Agropecuaria Joven "El Granero de Dios", ubicado en el estado Miranda, sirvió de escenario para la confirmación de la fecha.

En el proceso votarán los consejos comunales, comunas y circuitos comunales. Además, la jornada sumará a las juntas de condominio de la Región Capital y Maracay para atender la recuperación de las zonas afectadas por los movimientos telúricos.

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