Cabello explica por qué debe ir al Saime a verificar sus datos: Puede tener problemas para realizar un trámite

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) llamó a los venezolanos con cédulas de identidad en el rango de los 22 a los 32 millones a verificar sus datos, debido a que “muchos usuarios aparecían como no registrados”.

Así lo informó el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, en su programa “Con el Mazo Dando”.

“El que no quiera ir no va, y cuando quiera realizar un trámite (en el Saime) tendrá problemas porque puede aparecer como no registrado”, indicó.

Explicó que las mencionadas novedades fueron causadas porque “la tinta que se usó en este grupo de personas, no era la mejor”.

“Y si había que identificar a una persona que haya fallecido no tenía los registros completos y era más complicado”, agregó.

En tal sentido, destacó que el primer día de la jornada, que empezó el pasado 30 de junio, asistieron más de 90 mil personas a las 143 oficinas del organismo distribuidas en el país.

“Usted va allá y ratifica sus huellas dactilares. A nadie se le está cambiando la cédula de identidad, su número de cédula es el mismo”, aseguró.

El también vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, afirmó que este proceso de verificación de datos también lo aplican con los venezolanos que llegan en vuelos del Plan Vuelta a la Patria.