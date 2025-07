 214° aniversario de la firma del acta de la Independencia y día de la FANB: AN sesiona este 5 de julio

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado, desde las instalaciones de la Asamblea Nacional (AN), la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, acompañada por el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y demás autoridades del Poder Ejecutivo, participaron en la sesión solemne con motivo de la conmemoración del 214° aniversario de la firma del acta de la independencia de Venezuela y el Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).



La ceremonia incluyó la apertura del Arca que contiene los libros de actas del Supremo Congreso de 1811, un acto que resalta la importancia histórica de este documento en la proclamación de la soberanía nacional, se agrega en NDP.



Este evento, que se lleva a cabo cada 5 de julio, no solo conmemora la independencia de Venezuela, sino que también representa un compromiso con la soberanía y los valores republicanos que sustentan la nación.



“Hoy que es día fundacional, de alegría, libertad plena, ratificación de nuestro grito de combate que es un grito de paz que todos llevamos en nuestros corazones y en nuestra sangre como ratificación de que seremos libres, independientes, soberanos para siempre; que no existe ni habrá poder en el mundo que pueda doblegar el legado de los libertadores de esta América del Sur”, expresó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

