Cantv restituye conectividad a más de 319.000 usuarios tras labores de reparación nacional entre enero y agosto

La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) reportó la resolución de más de 319.000 incidencias en sus redes entre enero y agosto de 2026, mediante la ejecución del Plan de Resolución Integral de Averías y la atención de reportes ciudadanos, con el fin de restablecer los servicios de telefonía fija e internet en el país.

El informe oficial detalló que los despliegues técnicos abarcaron la reparación de daños originados por desgaste de infraestructura, condiciones climáticas adversas, afectaciones causadas por terceros y hurtos de material. Las labores de las cuadrillas operativas incluyeron el reemplazo de cableado, la reconstrucción de empalmes y la sustitución de conectores y mangas de empalme en los nodos de distribución.

La Región Capital concentró la mayor proporción de soluciones operativas con más de 98.600 usuarios atendidos entre el Distrito Capital y los estados La Guaira y Miranda. Por su parte, en la Región Central se restableció la conexión a 44.900 suscriptores, seguida por la Región de Los Llanos con 39.700 casos solucionados.

El reporte regional se completó con la atención de 35.500 incidencias en Oriente, 33.800 en Guayana, 33.700 en Los Andes y más de 33.300 en el área Occidental. La estatal, adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología, indicó que mantendrá las inspecciones de campo junto a las Mesas Técnicas de Telecomunicaciones para asegurar la continuidad de la señal en hogares y sectores comerciales.

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