Cavenez reporta aumento de 70 % en la comercialización de carros nuevos hasta agosto

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La comercialización de vehículos nuevos en Venezuela registró un incremento del 70 % durante los primeros ocho meses de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior, según informó la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez).

Entre enero y agosto se colocaron un total de 36.855 unidades en el mercado nacional. Únicamente en el mes de agosto se vendieron 5.999 automóviles, de los cuales el 68,3 % correspondió a vehículos particulares de pasajeros y el 31,7 % al segmento comercial.

El presidente ejecutivo de Cavenez, Eduardo Cáceres, destacó que la reactivación del crédito automotriz representa un factor clave para el dinamismo del sector, señalando que actualmente existen esquemas de financiamiento bancario y comercial con plazos que van desde los 18 hasta los 48 meses.

El gremio, que agrupa a 20 afiliados y representa a más de 20 marcas oficiales junto a sus redes de concesionarios y talleres, proyecta cerrar el año 2026 con un total de 50.000 unidades vendidas.

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