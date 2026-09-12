Delcy Rodríguez reporta incremento del 10% en la producción nacional de café

Delcy Rodríguez informó este sábado 12 de septiembre que la producción nacional de café registró un incremento cercano al 10%, atribuyendo el avance al proceso de industrialización y al dinamismo de la economía productiva.

Durante un recorrido por la planta torrefactora Deonicio Roaster, ubicada en el estado Miranda, Rodríguez destacó que la colocación del grano venezolano en el mercado internacional experimentó un crecimiento de casi 186% en las exportaciones registradas durante 2025, teniendo como uno de sus destinos principales el mercado de Estados Unidos.

Asimismo, enfatizó que la consolidación de infraestructuras privadas e iniciativas de talento joven en el sector agroindustrial fortalecen el aparato productivo nacional, generando fuentes de empleo e impulsando la presencia de marcas locales en los circuitos de comercialización global.

Las autoridades precisaron que el plan de estímulo para el circuito cafetalero mantendrá la asistencia técnica a los productores primarios y el encadenamiento comercial en el resto de los estados cordilleranos del país, con la meta de garantizar el abastecimiento interno y sostener la expansión de las metas de exportación estipuladas para el ciclo en curso.

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