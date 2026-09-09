Douglas Rico detalla cómo funcionará el patrullaje tras la eliminación de alcabalas

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El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, confirmó la ejecución de despliegues de patrullaje continuo en todo el territorio nacional tras la suspensión de las alcabalas estáticas en el país.

​“Ahorita hay una orden donde quedan eliminadas las alcabalas. En la vía en todo el país hay puestos de atención que se van a mantener, ya no se verán tanto, pero es necesario mantener a hombres y mujeres en lugares establecidos para si se llegara a presentar un delito rápidamente la intervención esté allí”, acotó Rico dirante su intervención en el programa institucional Cicpc al Día.

Insistió en que el retiro de los puntos fijos urbanos no implica la reducción de la presencia de los cuerpos de seguridad en las vías públicas, sino una reestructuración estratégica de los funcionarios.

​“El retiro de las alcabalas urbanas no significa la ausencia policial en las calles, sino una presencia más estratégica y moderna”, indicó el jefe policial.

Destacó que los dispositivos de vigilancia se mantendrán activos de manera permanente, abarcando tanto el área capital como las distintas regiones del interior del país, con el objetivo de disuadir el accionar delictivo.

​“La presencia de la autoridad en la calle es necesaria para evitar que alguna persona que quiera delinquir se aproveche de la ausencia de funcionarios policiales”, dijo el director del CICPC.

Rico explicó que la medida responde a una transición hacia un modelo preventivo más dinámico y efectivo.

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