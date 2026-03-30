Evalúan plan para rehabilitar el sistema eléctrico nacional: diagnóstico tras la visita de Siemens y General Electric

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La empresa alemana Siemens y la estadounidense General Electric evalúan propuestas para la rehabilitación del sistema eléctrico venezolano, tras inspecciones realizadas en las plantas hidroeléctricas del complejo del Bajo Caroní, en Bolívar.

Especialistas de ambas compañías preparan los planes, tras la visita que se concretó tras la visita en Caracas del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

Rehabilitación del suministro eléctrico del país

El objetivo de las evaluaciones del sistema era diagnosticar y presentar propuestas formales para la rehabilitación del parque de generación que sostiene al 80% de Venezuela, publicó Punto de Corte.

De acuerdo con el periodista del medio Guacamaya, Luis Ruiz, “se espera que las propuestas de rehabilitación sean presentadas a mediados de abril, lo que podría marcar el inicio de una recuperación sostenida del fluido eléctrico antes de que finalice el año 2026”.

La inspección de las compañías extranjeras se concentró en las centrales hidroeléctricas Guri, Caruachi y Macagua, estas se encargan de proveer cerca del 80% de la electricidad que consume el país.

Diagnóstico tras la inspección de GE y Siemens

Tras la inspección, se pudo constatar que “el complejo del Bajo Caroní enfrenta una situación operativa crítica que ha limitado el crecimiento industrial en este primer trimestre. De las 48 unidades de generación totales, un número significativo requiere intervención inmediata”, según el reporte.

Las turbinas instaladas en Guri, Macagua y Caruachi pertenecen a las compañías Siemens o General Electric, que habían retirado su soporte técnico especializado hace varios años.

Por otra parte, según la publicación de Diario La Calle, de las 48 unidades de generación totales, un número significativo requiere intervención inmediata.

El medio detalló que, de acuerdo con datos de Corpoelec, nueve unidades estaban totalmente indisponibles, cuatro en mantenimiento mayor y otras seis disponibles pero fuera de servicio por fallas menores.

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