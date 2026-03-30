Este sería el aumento salarial justo: economista Leonardo Buniak explica situación real de Venezuela

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El economista y experto en finanzas internacionales, Leonardo Buniak, se refirió en una entrevista a las expectativas que existen en torno al salario mínimo y un posible aumento para las próximas semanas.

Buniak considera que un salario justo para los venezolanos sería de 500 dólares; sin embargo, "para un país que tiene la riqueza como es Venezuela, pero hoy los recursos que tiene no lo permiten, no en este momento".

El economista propone la dolarización

Para el economista la recuperación del salario pasa obligatoriamente por un paso que genera debate: la dolarización formal.

Adiós a la inflación: Al dolarizar, se elimina la capacidad de emitir billetes sin respaldo.

Regresa el crédito: "Si usted quiere crédito bancario, si quiere que regresen las tarjetas de crédito, si quiere créditos para vivienda y comerciales, entonces hay que dolarizar la economía", sentenció tajante.

Optimismo para 2026: "Venezuela es la capital energética global"

Buniak lanzó un mensaje de esperanza basado en datos macroeconómicos. Según sus proyecciones, el país experimentará la mayor tasa de crecimiento de la región en la próxima década.

«En el escenario más conservador, la economía crecerá cerca de 10 puntos en 2026», estimó el especialista.

La "Chevronización" y el boom petrolero

El economista no ve un levantamiento total de sanciones, pero sí una "chevronización" de la economía. Esto significa que EEUU. seguirá otorgando licencias específicas para producir gas, petróleo y minerales.

Producción al alza: Buniak proyecta cerrar este año con 1.3 millones de barriles diarios y alcanzar los 2 millones en 2027 .

Seguridad energética: Aseguró que Venezuela tiene una oportunidad de oro ante la crisis energética mundial, lo que atraerá inversión extranjera directa a través de permisos focalizados.

«No hay razones para ser pesimistas ni tóxicos», concluyó Buniak, insistiendo en que la estabilidad está a la vuelta de la esquina si se toman las medidas monetarias correctas.

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