Aumento salarial en Venezuela: este es el anuncio que espera Luis Vicente León antes del 1 de mayo

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El economista y analista político, Luis Vicente León, aseguró este domingo que espera un anuncio sobre el salario mínimo en Venezuela.

Durante una entrevista con Margarita Oropeza, en el programa Abriendo Puertas de Venevisión, León habló sobre cuál cree él que será el aumento posible.

Aumento salarial en Venezuela

De acuerdo con las declaraciones de Luis Vicente León, el cree "que va a haber un anuncio en breve, lo máximo que pudiera ocurrir es el 1º de mayo".

Asimismo, señaló que "incluso esperaría que ocurriera antes, en el mes de abril". En este sentido, explicó cuál sería el aumento posible que se anunciará.

Ingresos del trabajador

Al respecto, León especificó que según su análisis "va a haber un anuncio sobre el aumento de ingresos no de salario, de ingresos del trabajador".

Adicionalmente, destaca el economista que para ver un aumento salarial en Venezuela "es muy probable que tengas que pasar por un debate sobre la Ley Orgánica del Trabajo".

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